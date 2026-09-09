Первый смартфон почти без рамки и сразу три камеры Hasselblad на 200 Мп. Oppo X10 E, Find X10, Find X10 Pro Max уже доступны для предзаказа в Китае

Презентация в Китае состоится уже в сентябре

Oppo начала принимать предварительные заказы на новую серию Find X10 сразу по нескольким каналам.

Компания подтвердила три смартфона — Find X10E, Find X10 и Find X10 Pro Max. Точная дата презентации пока не объявлена, однако все устройства должны дебютировать в Китае уже в этом месяце.

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Основной Find X10 будет позиционироваться как универсальный флагман и получит систему из двух 200-Мп камер. У Find X10 Pro Max ставка на фотографии еще выше — смартфон оснастят сразу тремя 200-Мп сенсорами для разных сценариев съемки. Кроме того, Oppo продолжит сотрудничество с Hasselblad, представив фирменную технологию Hasselblad Ultra-Clear Original Camera.

Find X10 и Find X10 Pro Max также получат аккумуляторы емкостью 8000 мА•ч с расчетным сроком службы до пяти лет, дисплеи с яркостью от 1 нита для более комфортного использования в темноте и ColorOS 17. Смартфоны будут работать на чипсетах серии Dimensity 9.

Ранее сообщалось, что почти безрамочный экран Find X10 получит новый люминесцентный материал N1, пиковую яркость до 2000 нит и охват 95% цветового пространства BT.2020. Также заявлено увеличение доли «полезного красного света» до 5,5%, что должно улучшить характеристики дисплея для глаз.