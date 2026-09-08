В России стартовало производство внедорожников Haval H9

Пока на базе готовых кузовов, но локализацию будут расширять

На заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство флагманского рамного внедорожника Haval H9. Пока автомобили собирают на базе сваренного и окрашенного кузова, но планируется поэтапное расширение количества технологических операций и повышение уровня локализации, заявила пресс-служба Great Wall Motor (GWM).

Haval H9 выпускается в комплектациях «Премиум» и «Техно+». В начале 2026 года семиместный внедорожник получил обновления – более практичный дизайн и ряд новых технологичных функций. У автомобиля предусмотрены встроенные сервисы «Яндекс Авто», возможность обновления программного обеспечения дистанционно «по воздуху» (Over the air, OTA) и функция голосового управления.

В GWM отмечают, что Haval H9 полностью адаптирован к российским климатическим и дорожным условиям: он оснащён полным зимним пакетом и дополнительно получает антикоррозионную обработку кузова. Кроме того, все внедорожники Haval H9, произведённые на заводе «Автотор», проходят комплексную проверку качества в соответствии со стандартами концерна GWM. На автомобили распространяется официальная гарантия производителя и сервисная поддержка.