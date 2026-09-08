«Авито Кошелек» запустил оплату мобильной связи

«Авито» добавил в «Авито Кошелек» оплату мобильной связи. Теперь деньги, полученные от продажи товаров на платформе, можно сразу отправить на счет телефона, не выводя их предварительно на банковскую карту.

Функция работает с восемью российскими операторами: «Билайн», МТС, T2, «МегаФон», Yota, «Т-Мобайл», «Мотив» и «Ростелеком Мобильная связь». Оператор определяется автоматически после ввода номера.

Минимальная сумма пополнения составляет 100 рублей, комиссии за платеж «Авито» не берет. Если денег в кошельке не хватает, его можно пополнить через Систему быстрых платежей.

Оплатить мобильную связь можно из раздела «Финансы» в личном профиле, нажав кнопку «Мобильная связь», либо непосредственно в «Авито Кошельке» через раздел «Платежи».

Пока функция доступна только в мобильных приложениях «Авито» для Android и iOS.

В компании объясняют нововведение желанием дать пользователям больше возможностей для использования денег внутри экосистемы. Средства от продаж теперь можно направлять на повседневные расходы без промежуточного перевода на банковскую карту.

На данный момент у пользователей открыто более 13 млн «Авито Кошельков».