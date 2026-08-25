SpaceX и Nvidia создали оптимизированные для космоса чипы

SpaceX планирует уже в четвертом квартале 2027 года отправить на орбиту первую стойку для центра обработки данных, созданную совместно с Nvidia. Об этом заявил Илон Маск. По его словам, система оптимизирована для работы в космосе.

Компания SpaceX в партнерстве с Nvidia разработала оптимизированную для космических условий систему Vera Rubin NVL72, запуск которой на орбиту запланирован на четвертый квартал следующего года, а масштабирование — на 2028 год. Илон Маск

Речь идет о платформе Nvidia Vera Rubin NVL72. В полной конфигурации она объединяет 72 графических процессора Rubin, 36 процессоров Vera, сетевые адаптеры ConnectX-9 SuperNIC и DPU BlueField-4. Все компоненты размещаются в 18 вычислительных отсеках и девяти отсеках с коммутаторами NVLink.

Масса одной такой системы вместе со стойкой достигает около 1,8 тонны — примерно как у полноразмерного пикапа.

Nvidia ранее сообщила, что будущие космические дата-центры SpaceX будут использовать именно оптимизированную версию NVL72. По замыслу компаний, вычислительные мощности на орбите должны использоваться для задач искусственного интеллекта, включая работу агентных ИИ-систем.