Непотопляемый Starship готовят к погрузке на огромное судно: появились новые фото

SpaceX готовит Starship Ship 40 к погрузке на тяжелое транспортное судно Forte у острова Рождества.

Фотографию опубликовал Marcus House, показав Starship рядом с другим судном Normand Ranger. Операция стала продолжением работ по эвакуации Ship 40 после его успешного приводнения в июле 2026 года во время Flight 13.

Главная особенность этого случая заключается в том, что верхняя ступень Starship впервые пережила возвращение из космоса и приводнение практически целой. Теперь аппарат планируют доставить обратно на Starbase для детального изучения.

Инженеры SpaceX смогут исследовать реальное состояние корпуса, теплозащитного покрытия и других элементов после прохождения атмосферы. Полученные данные должны помочь компании быстрее отрабатывать технологии повторного использования Starship и понять, какие компоненты уже способны выдерживать полноценный космический полет.

До этого появились свежие снимки прототипа Starship Ship 40, который успешно отбуксировали к берегам острова Рождества, о чем мы уже сообщали ранее. Позже Маск выложил еще одно фото.