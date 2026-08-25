CATL становится крупнейшим оператором станций замены батарей для грузовиков в Китае

Компания покупает 24,87% Qiyuan Green Power за $370 млн и объединяет две технологии быстрой замены аккумуляторов

CATL договорилась о покупке 24,87% китайской компании Qiyuan Green Power за 2,56 млрд юаней ($370 млн). После завершения сделки CATL станет крупнейшим акционером оператора, специализирующегося на станциях замены батарей для тяжелых грузовиков.

Qiyuan Green Power принадлежит государственной State Power Investment Corporation и располагает крупнейшей в Китае сетью таких станций. К концу 2025 года компания построила более 1600 зарядных и аккумуляторных станций в 208 городах, а суммарный пробег обслуженных электромобилей превысил 4,4 млрд км.

Сделка позволит CATL объединить две технологии. Qiyuan Green Power использует замену батарей с задним расположением — решение совместимо более чем с 80% существующих грузовиков со сменными аккумуляторами и востребовано на шахтах, в портах и на промышленных объектах. CATL также продвигает собственную систему Qiji с заменой шасси, рассчитанную на стандартизированные тяжелые грузовики и междугородние перевозки.

Собственная сеть Qiji насчитывала около 300 станций к концу 2025 года. CATL планирует довести их количество до 900 в 2026 году.

Компания также активно развивает замену батарей для легковых автомобилей: сеть Choco-SEB уже насчитывала около 2000 станций в первой половине 2026 года.