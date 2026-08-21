Midea представила новые многодверные холодильники в черном стекле

Компания Midea обновила линейку многодверных холодильников двумя моделями — MDRF705BIE63 и MDRM706BIE63. Устройства получили фасады из черного стекла и рассчитаны на установку вровень с кухонной мебелью.

При глубине корпуса 60 см холодильники можно размещать с боковыми зазорами около 4 мм. Благодаря этому техника не выступает за линию кухонных фасадов и может сочетаться с другой бытовой техникой в аналогичном оформлении. Конструкция петель позволяет открывать двери на 90 градусов даже при близком расположении к соседним модулям.

Модели отличаются компоновкой морозильного отделения, что дает возможность выбрать вариант под конкретную планировку кухни и привычный способ хранения продуктов.

Оба холодильника оснащены инверторным компрессором и системой охлаждения без образования инея. Для мяса и рыбы предусмотрены отдельные зоны с регулируемой температурой. Также заявлены система плазменной очистки воздуха и зона стерилизации. Внутри установлена светодиодная панель во всю заднюю стенку.

Продажи MDRF705BIE63 и MDRM706BIE63 в России начались в августе 2026 года. Цены стартуют от 160 тысяч рублей.