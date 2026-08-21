Без зарубежной карты и смены региона: Т-Банк предложил новый способ оплаты сервисов Apple

Однако стоимость карты существенно выше суммы, которая поступит на баланс

Т-Банк запустил возможность пополнения баланса российского аккаунта Apple непосредственно через свое банковское приложение. Для этого не требуется зарубежная банковская карта или изменение региона учетной записи, сообщает «Код.ru».

Пополнение реализовано через покупку подарочных карт Apple. Найти их можно в приложении Т-Банка в разделе «Платежи» → «Игры» либо через поиск по запросу «Apple: карта оплаты». Пользователям доступны номиналы от 1000 до 9000 рублей.

При этом фактическая стоимость подарочной карты существенно превышает сумму, которая поступит на баланс Apple. Например, карта номиналом 1000 рублей стоит 1600 рублей — комиссия и сопутствующие расходы в этом случае фактически увеличивают стоимость на 60%. В Т-Банке объясняют разницу расходами на платежную инфраструктуру, обработку операции и конвертацию валют. Окончательную стоимость карты пользователь видит до подтверждения покупки.

После оплаты клиент получает код, который необходимо активировать в App Store. Для этого нужно открыть профиль, выбрать пункт «Погасить подарочную карту или код», перейти к ручному вводу и указать полученную комбинацию. После активации номинал карты сразу зачисляется на баланс аккаунта Apple.