Представлен абсолютно бесшумный мини-ПК Biostar MT-N150

Компания Biostar выпустила промышленный мини-ПК EdgeComp MT-N150 на базе процессора Intel N150. Устройство получило полностью безвентиляторную систему охлаждения и предназначено для периферийных вычислений, промышленной автоматизации, систем безопасности и мониторинга.

Процессор Intel N150 имеет четыре ядра и четыре потока архитектуры Gracemont, работает с частотой до 3,6 ГГц и отличается тепловым пакетом 6 Вт. По многопоточной производительности чип сопоставим с Ryzen 3 7320U. Компьютер оснащен одним слотом DDR5-4800 с поддержкой до 16 ГБ памяти, тремя разъемами M.2 различных форматов и интерфейсом SATA III.

Набор портов включает два USB 3.2 Gen1 Type-A, два USB 2.0, USB-C с DisplayPort и поддержкой питания PD мощностью до 100 Вт, два гигабитных Ethernet, два HDMI и аудиоразъемы. Опционально доступны Wi-Fi, Bluetooth и модемы 4G/5G. Также предусмотрена установка M.2-ускорителей ИИ, включая решения DEEPX и MemryX, для задач распознавания лиц и обнаружения дыма.

Корпус размером 196,5 × 193 × 45 мм имеет объем около 1,7 л и массу примерно 1 кг. Компьютер рассчитан на эксплуатацию при температуре от 0 до 50 °C. Поддерживаются Windows 10/11 IoT Enterprise и Ubuntu.

Biostar пока не раскрыла стоимость EdgeComp MT-N150.