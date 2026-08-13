Представлен очиститель воды Xiaomi, который фильтрует и кипятит воду

Компания Xiaomi представила Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition — систему для кухни, совмещающую фильтрацию и нагрев воды. Устройство уже доступно для предварительного заказа в Китае. Рекомендованная цена составляет 2999 юаней, а на этапе предзаказа — 2699 юаней.

После очистки вода нагревается непосредственно внутри устройства. Одним нажатием можно получить кипяток температурой 100 °C, который подходит для приготовления чая и супов. Производительность достигает 5,4 л теплой воды и 2 л кипятка в минуту. В теплоизолированной емкости помещается до 1,5 л кипятка или 4,5 л теплой воды.

Система использует 12 ступеней фильтрации и заявленную способность удалять 145 типов загрязнений. Эффективность очистки от тяжелых металлов свинца и кадмия составляет 99,9% и 99,8% соответственно, а кишечная палочка удаляется полностью. Мембрана обратного осмоса обеспечивает степень опреснения до 98%.

Все контактирующие с водой детали внутреннего резервуара изготовлены из пищевой нержавеющей стали 304. Производитель также заявляет отсутствие бисфенола-А и фосфатов. Через приложение Mi Home можно контролировать расход воды и состояние фильтров, а также дистанционно менять режимы подачи.

Устройство рассчитано на установку под кухонным шкафом и должно заменить отдельный фильтр и электрический чайник. По задумке Xiaomi, одна система обеспечивает очищенной водой комнатной температуры, теплой водой и кипятком для различных бытовых задач.