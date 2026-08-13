Tesla разозлила пользователей после открытия Supercharger для машин других марок. Компания упала на 4 место в рейтинге JD Power

Компания JD Power опубликовала результаты исследования удовлетворенности пользователей сетями быстрой зарядки в США за 2026 год.

Первое место заняла сеть Ionna, созданная совместно несколькими автопроизводителями. Она получила 807 баллов из 1000. Вторую позицию заняла зарядная сеть Mercedes-Benz с 797 баллами, третью — Rivian Adventurer с результатом 755 баллов.

Tesla Supercharger оказалась только на четвертом месте, набрав 701 балл. Далее расположились Red E, Electrify America, EVgo и ChargePoint.

Grok

Одной из главных причин ухудшения позиции Tesla стало расширение доступа к Supercharger для электромобилей других производителей. Рост числа сторонних автомобилей увеличил нагрузку на станции и привел к более частым очередям в периоды пикового спроса.

Пользователи также сталкиваются с проблемами совместимости адаптеров Magic Dock, менее удобным приложением и более высокой стоимостью зарядки по сравнению с владельцами Tesla.