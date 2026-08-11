Дешевый смартфон Honor с разъёмом 3,5 мм и батареей на 5300 мА·ч. Представлен Honor Play 80

Honor наконец вывела на китайский рынок стандартную версию Play 80. Новинка получила процессор MediaTek Dimensity 6300 и предлагается по стартовой цене 1029 юаней или 150 долларов.

За эти деньги покупатель получает версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 1099 юаней.

Honor Play 80 оснащен 6,75-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера получила 5 Мп, основная — 13 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5300 мА·ч. Толщина корпуса составляет 7,89 мм при массе 186 г.

Смартфон поддерживает карты памяти TF и оснащен 3,5-миллиметровым разъемом для наушников. Покупателям доступны три варианта оформления: небесно-голубой, океанско-зеленый и темно-черный.