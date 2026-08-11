Minimal Phone 2 бросает вызов смартфонам: полноразмерная клавиатура, OLED-экран, 3,5 мм, NFC, стереодинамики

Необычный аппарат отказался от электронных чернил предшественника и получил полноценный OLED-дисплей, при этом главным элементом конструкции по-прежнему остается физическая клавиатура

Компания Minimal представила Minimal Phone 2 — компактный смартфон с аппаратной клавиатурой и заметно более современным оснащением.

В отличие от первой модели, новинка получила 3,92-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080 х 1240 пикселей и частотой обновления 90 Гц. На передней панели также установлена 20-мегапиксельная камера, а сзади — 50-мегапиксельный сенсор с объективом F/1.8.

Основой устройства стал MediaTek Dimensity 8300, объем оперативной памяти достигает 12 ГБ, а флеш-памяти — 512 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 3000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 27 Вт и беспроводной на 15 Вт. Смартфон работает под управлением Android Minimal OS.

В оснащение также входят Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, стереодинамики, два микрофона, боковой сканер отпечатков и 3,5-миллиметровый разъем. Предусмотрены физическая SIM-карта и eSIM.

Версия с 8/256 ГБ стоит $600, с 8/512 ГБ — $675, а Founder's Edition с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти оценена в $900.