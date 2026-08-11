120 дюймов дешевле 150 долларов. Xiaomi представила дешевый проектор Redmi Projector 5 Standard Edition

Компания Xiaomi вывела на китайский рынок новый проектор Redmi Projector 5 Standard Edition. Устройство поступило в продажу на платформе Youpin по цене 1299 юаней, однако на старте стоимость снижена до 999 юаней или 148 долларов.

Проектор выполнен в минималистичном стиле и оснащен встроенным металлическим карданным механизмом, позволяющим регулировать положение корпуса на 360°.

Герметичный оптический блок обеспечивает физическое разрешение 1920×1080 пикселей и яркость 400 CVIA люмен. Благодаря лазерному датчику ToF устройство автоматически настраивает фокус и корректирует изображение, формируя картинку диагональю до 120 дюймов. Проекционное соотношение составляет 1,2:1.

Основой устройства стал процессор MediaTek 9-й серии, дополненный 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти eMMC.

За звук отвечает встроенный динамик мощностью 6 Вт. Для подключения внешних устройств предусмотрены HDMI, USB-A и 3,5-мм аудиоразъем.