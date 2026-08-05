12 000 мАч, 100 Вт, умные функции и повышенная надежность — за 60 долларов: представлен мобильный аккумулятор Huawei All-Round Charging Power Bank
Это первая модель производителя, которая отвечает новым требованиям безопасности китайского национального стандарта
Huawei анонсировала свой первый внешний аккумулятор, соответствующий новому национальному стандарту Китая для мобильных источников питания. Новинка получила название Huawei All-Round Charging Power Bank и поступит в продажу по цене 399 юаней (60 долларов).
Внешний аккумулятор оснащен батареей емкостью 12 000 мА·ч на базе фирменных элементов Huawei Giant Whale, которые, по заявлению компании, отличаются повышенной безопасностью.
Устройство поддерживает двустороннюю быструю зарядку (вход и выход) мощностью до 100 Вт. Также заявлена поддержка быстрой зарядки через два порта одновременно и совместимость с устройствами разных производителей.
Одной из особенностей новинки стали интеллектуальные функции. Внешний аккумулятор поддерживает офлайн-поиск, что позволяет найти его даже без подключения к интернету. Кроме того, пользователи смогут получать уведомления о низком уровне заряда, полном заряде и перегреве, а также просматривать оставшийся заряд через смартфон.
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