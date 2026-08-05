12 000 мАч, 100 Вт, умные функции и повышенная надежность — за 60 долларов: представлен мобильный аккумулятор Huawei All-Round Charging Power Bank

Huawei анонсировала свой первый внешний аккумулятор, соответствующий новому национальному стандарту Китая для мобильных источников питания. Новинка получила название Huawei All-Round Charging Power Bank и поступит в продажу по цене 399 юаней (60 долларов).

Изображение: Huawei

Внешний аккумулятор оснащен батареей емкостью 12 000 мА·ч на базе фирменных элементов Huawei Giant Whale, которые, по заявлению компании, отличаются повышенной безопасностью.

Устройство поддерживает двустороннюю быструю зарядку (вход и выход) мощностью до 100 Вт. Также заявлена поддержка быстрой зарядки через два порта одновременно и совместимость с устройствами разных производителей.

Одной из особенностей новинки стали интеллектуальные функции. Внешний аккумулятор поддерживает офлайн-поиск, что позволяет найти его даже без подключения к интернету. Кроме того, пользователи смогут получать уведомления о низком уровне заряда, полном заряде и перегреве, а также просматривать оставшийся заряд через смартфон.