Какая амортизация GPU? Арендные ставки на GPU Nvidia A100, H100 и H200 продолжают расти, в то время как B200 колеблются чуть ниже $6 в час

Ставки аренды ускорителей Nvidia для ИИ-задач выросли в 2026 году, причём подорожали даже более старые модели A100 и H100. Данные Silicon Data показывают, что стоимость аренды H100 увеличилась с уровня чуть ниже $2 в час в январе до значений выше $2 и близких к $3 в настоящее время.

Рост цен на аренду GPU усиливает аргументы компаний, которые считают, что оборудование для искусственного интеллекта может сохранять экономическую ценность дольше стандартного срока эксплуатации. Ранее одним из главных споров вокруг масштабного строительства ИИ-инфраструктуры был вопрос, сколько лет следует учитывать срок полезного использования ускорителей Nvidia: одни компании выступали за более длительный период, тогда как другие считали наиболее корректной оценку примерно в 3 года.

Более новые ускорители Nvidia B200 также стали дороже в аренде. В январе 2026 года их стоимость находилась чуть ниже $5 в час, а сейчас ставки составляют примерно $5,50–$5,80 в час. При этом рост спроса затрагивает не только самые свежие модели, но и оборудование предыдущих поколений.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Одним из объяснений такой динамики может быть повышение эффективности ИИ-моделей. Современные алгоритмы способны выполнять больше задач на том же объёме вычислительных ресурсов, поэтому старые GPU остаются востребованными дольше. Это соответствует эффекту Джевонса (ситуации, когда повышение эффективности использования ресурса приводит к росту общего спроса на него), когда снижение стоимости применения технологии стимулирует её более широкое использование.

Для крупных операторов ИИ-инфраструктуры, включая Microsoft и другие гипермасштабные облачные компании, рост стоимости аренды GPU может повлиять и на бухгалтерский учёт оборудования. Если ускорители сохраняют ценность дольше, то компании могут увеличивать расчётный срок их полезного использования, что уменьшает ежегодные расходы на амортизацию и может положительно отражаться на финансовой отчётности.