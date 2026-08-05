Блокирует проезд? Водители отправили через «Госуслуги» уже более 2,3 млн сообщений

Минцифры сообщило, что пользователи водительских чатов в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» отправили уже более 2,3 млн сообщений. Сервис позволяет анонимно связаться с владельцем автомобиля, чтобы предупредить его о возникшей ситуации — например, если машина перекрывает проезд, попала в ДТП или ее готовят к эвакуации. При этом персональные данные участников переписки не раскрываются.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По данным ведомства, 77% пользователей сервиса составляют мужчины, 23% — женщины. Чтобы отправить сообщение, достаточно указать государственный номер автомобиля и выбрать одну из готовых тем. Ответить также можно только с помощью заранее подготовленных вариантов, а при необходимости пользователи могут обменяться контактными данными.

Наиболее распространенной причиной обращения остается автомобиль, блокирующий проезд, — на такие сообщения приходится 42% всех отправлений. Далее следуют уведомления о ДТП (11%), эвакуации автомобиля (10%), включенных фарах (8%) и открытом окне (8%).

Кроме водительских чатов, приложение «Госуслуги Авто» позволяет хранить электронные документы водителя, оформлять европротокол, получать выплаты по ОСАГО, проверять историю автомобиля и записываться на регистрацию транспорта или получение водительского удостоверения.