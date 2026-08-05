Для уволенных разработчиков игр собрали $100 000 за 3 дня
Благотворительный набор из 127 игр помогает бывшим сотрудникам студий оплачивать повседневные расходы после массовых сокращений
Благотворительный набор Game Industry Hardship Fund для работников игровой индустрии, оставшихся без работы, собрал более $100 000 всего за 3 дня. Инициативу запустили разработчик игры Demonschool студия Necrosoft Games и профсоюз United Videogame Workers (UVW-CWA), а собранные средства направляются в фонд помощи уволенным сотрудникам игровых компаний.
В набор вошли 127 игр, среди которых A Short Hike и Arranger. Минимальный размер пожертвования составляет $10, общая стоимость игр в комплекте превышает $1 000. После достижения первоначальной цели в $100 000 организаторы повысили планку сбора до $200 000, при этом акция будет продолжаться ещё 10 дней.
Средства распределяет UVW-CWA среди работников игровой индустрии в США и Канаде, которые потеряли работу за последние 2 года. Деньги можно получить на повседневные расходы: оплату жилья, покупку продуктов и другие необходимые траты. Для этого предусмотрены 2 уровня поддержки: выплаты менее $1 000 для небольших расходов и помощь от $1 000 до $5 000 для крупных затрат с дополнительной проверкой заявки.
Инициатива появилась на фоне масштабной волны сокращений в игровой индустрии. За последние несколько лет студии неоднократно проводили массовые увольнения, а одним из последних крупных случаев стало сокращение около 3 200 сотрудников подразделений Xbox.
По данным Necrosoft Games, за последние 2 года работу потеряли около 33% специалистов отрасли, при этом часть компаний рассматривает использование ИИ как замену отдельным процессам разработки.
United Videogame Workers отмечает, что фонд сейчас финансируется за счёт этой кампании и членских взносов профсоюза. Организация также заявила, что пока не принимает прямые пожертвования в фонд, но изучает возможность открыть такой способ поддержки. UVW-CWA объединяет работников игровой индустрии и занимается защитой их интересов в условиях изменений на рынке разработки игр.
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