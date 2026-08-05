Для уволенных разработчиков игр собрали $100 000 за 3 дня

Благотворительный набор Game Industry Hardship Fund для работников игровой индустрии, оставшихся без работы, собрал более $100 000 всего за 3 дня. Инициативу запустили разработчик игры Demonschool студия Necrosoft Games и профсоюз United Videogame Workers (UVW-CWA), а собранные средства направляются в фонд помощи уволенным сотрудникам игровых компаний.

В набор вошли 127 игр, среди которых A Short Hike и Arranger. Минимальный размер пожертвования составляет $10, общая стоимость игр в комплекте превышает $1 000. После достижения первоначальной цели в $100 000 организаторы повысили планку сбора до $200 000, при этом акция будет продолжаться ещё 10 дней.

Средства распределяет UVW-CWA среди работников игровой индустрии в США и Канаде, которые потеряли работу за последние 2 года. Деньги можно получить на повседневные расходы: оплату жилья, покупку продуктов и другие необходимые траты. Для этого предусмотрены 2 уровня поддержки: выплаты менее $1 000 для небольших расходов и помощь от $1 000 до $5 000 для крупных затрат с дополнительной проверкой заявки.

Инициатива появилась на фоне масштабной волны сокращений в игровой индустрии. За последние несколько лет студии неоднократно проводили массовые увольнения, а одним из последних крупных случаев стало сокращение около 3 200 сотрудников подразделений Xbox.

По данным Necrosoft Games, за последние 2 года работу потеряли около 33% специалистов отрасли, при этом часть компаний рассматривает использование ИИ как замену отдельным процессам разработки.

United Videogame Workers отмечает, что фонд сейчас финансируется за счёт этой кампании и членских взносов профсоюза. Организация также заявила, что пока не принимает прямые пожертвования в фонд, но изучает возможность открыть такой способ поддержки. UVW-CWA объединяет работников игровой индустрии и занимается защитой их интересов в условиях изменений на рынке разработки игр.