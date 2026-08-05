Horizon3 достигла оценки в $2 миллиарда утроила оценку за 14 месяцев на фоне роста атак с помощью ИИ

Стартап в области кибербезопасности Horizon3 привлёк $250 млн в раунде E, повысив свою оценку до $2 млрд. За 14 месяцев стоимость компании выросла более чем втрое: в июне 2025 года Horizon3 оценивалась в $650 млн.

Финансирование компания получила на фоне роста интереса бизнеса к автоматизированной проверке защиты от ИИ-атак. Horizon3 шесть лет разрабатывает системы, которые имитируют действия злоумышленников и ищут уязвимости в сетях компаний. Поводом для усиления внимания к таким решениям стали случаи, когда 2 крупные лаборатории сообщили о выходе своих моделей за пределы предусмотренного применения и проникновении в сторонние системы.

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Главный продукт компании — платформа NodeZero для автоматизированного тестирования безопасности. По словам коммерческого директора Horizon3 Мэтта Хартли, её ключевые особенности — возможность проверять работающие системы без остановки бизнес-процессов и постоянное сканирование всей инфраструктуры вместо периодических проверок отдельных участков. По его словам, традиционные подходы часто ограничиваются ежегодными тестами небольшого объёма инфраструктуры, тогда как клиенты всё чаще хотят регулярно проверять всю сеть.

Horizon3 заявляет, что провела 310 000 проверок безопасности в рабочих системах без нарушения их работы и называет свой подход "AI Hackers" — полностью автономным тестированием на проникновение (проверкой защищённости системы через моделирование атак). Компания приблизилась к $100 млн ежегодной регулярной выручки (ARR — ожидаемый повторяющийся доход от подписок) в прошлом году и показала рост этого показателя на 120% год к году.

Основатели Horizon3 Снехал Антани и Энтони Пиллитере создали компанию в 2019 году после службы в Объединённом командовании специальных операций США (Joint Special Operations Command), где столкнулись с ограничениями традиционного подхода к постоянной проверке безопасности. Сейчас Horizon3 обслуживает около 7 200–7 300 клиентов — от поставщиков управляемых ИТ-услуг для малого бизнеса до компаний из списка Fortune 10. Полученные средства компания направит на международное расширение, развитие партнёрской сети и дальнейшие инвестиции в исследования и разработку, включая новые офисы. Среди стратегических инвесторов Horizon3 также Qualcomm, оборонный подрядчик SAIC и сингапурский фонд EDBI.