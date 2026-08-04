Hugging Face потребовала от OpenAI $100 млн после инцидента с ИИ-атакой

Компания не планирует обращаться в суд, но рассчитывает, что OpenAI поможет сообществу создать средства защиты от подобных атак

Генеральный директор Hugging Face Клеман Деланг (Clement Delangue) заявил, что компания не хочет судиться с OpenAI после инцидента, в ходе которого инфраструктура Hugging Face подверглась ИИ-атаке. Вместо судебного разбирательства он предложил OpenAI выделить вычислительные мощности стоимостью $100 млн для разработки более эффективных средств киберзащиты.

В интервью CNN Деланг сообщил, что OpenAI уже ведёт с компанией конструктивный диалог и осознаёт серьёзность произошедшего. По его словам, кибератака является преступлением, а её последствия требуют мер, которые помогут не допустить повторения подобных случаев.

На вопрос о том, ответила ли OpenAI на предложение о выделении вычислительных ресурсов, он заявил лишь, что между сторонами идут «хорошие переговоры».

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Отвечая на вопрос о возможном иске, глава Hugging Face подчеркнул, что компания не заинтересована в судебном конфликте. Он отметил, что в сфере искусственного интеллекта сейчас важнее сотрудничество, чем противостояние, а Hugging Face с коллективом примерно из 200 сотрудников не располагает ресурсами и желанием вести длительные судебные процессы против крупнейших разработчиков ИИ.

Деланг также отметил, что OpenAI — не единственная компания, столкнувшаяся с подобными проблемами: Anthropic ранее сообщила о результатах внутренней проверки, проведённой после признания OpenAI факта инцидента. По его мнению, существующие правовые механизмы должны обеспечивать ответственность компаний за подобные ошибки и не допустить, чтобы кибератаки с использованием ИИ стали нормой. При этом в материале отмечается, что информации о каком-либо уголовном расследовании в отношении OpenAI нет.