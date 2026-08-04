Не только батарея на 8000 мАч и топовая Snapdragon 8 Elite Gen 5 — Redmi K100 Pro будет светиться в темноте

Xiaomi представила новую расцветку смартфона Redmi K100 Pro — Flowing Firefly Light («Струящийся свет светлячка»). Главной особенностью версии стала необычная задняя панель, которая способна светиться в темноте и позволяет буквально рисовать светом.

Изображение: Redmi через ITHome

По словам компании, между защитным стеклом и декоративным зеленым покрытием расположен специальный светонакопительный слой. При дневном освещении смартфон выглядит как обычная модель с зеленой задней крышкой, однако в темноте корпус начинает мягко светиться. Более того, с помощью фонарика или другого источника света на панели можно создавать временные световые узоры и рисунки, превращая смартфон в своеобразный холст.

Официальная презентация серии Redmi K100 Pro состоится 11 августа в 19:00 по пекинскому времени (14:00 по московскому времени). При этом Xiaomi уже раскрыла большинство ключевых характеристик будущих флагманов.

Смартфон получит плоский OLED-дисплей нового поколения из материала M11 с разрешением 1,5K, частотой обновления 185 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненная фирменным ИИ-чипом D2.

Также аппарат получит 200-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью более 8000 мА·ч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защиту от пыли и воды.