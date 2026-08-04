Starlink вытесняет конкурентов: спутниковый оператор Hughes подал на банкротство

Спутниковый оператор Hughes, входящий в состав EchoStar, подал заявление о банкротстве по главе 11 в США после нескольких лет конкуренции со стороны низкоорбитальных спутниковых систем, прежде всего Starlink.

Компания заявила, что процедура позволит реструктурировать долг и сосредоточиться на корпоративных, государственных и оборонных заказчиках после серьёзных потерь на рынке потребительского спутникового интернета. Международные подразделения Hughes в процедуру банкротства не проходят, а оказание услуг продолжится.

За последний год число абонентов Hughes сократилось примерно на 21,7% — до около 641 000 пользователей. В судебных документах директор по реструктуризации Роберт дель Дженио заявил, что компания не ожидает изменения этой тенденции, поскольку конкуренция со стороны операторов низкоорбитальных спутников носит долгосрочный характер. По его словам, такие сети продолжают расширять покрытие и снижать стоимость услуг.

Источник: Maxar Technologies

Одной из ключевых причин потери позиций стали технические ограничения геостационарных спутников, работающих на высоте около 36 000 км. Такая орбита обеспечивает широкое покрытие, но задержка сигнала достигает примерно 600 мс. Для сравнения, низкоорбитальные спутники работают с задержкой около 20–40 мс и обеспечивают скорость, близкую к наземному широкополосному интернету.

Помимо Starlink, собственную низкоорбитальную сеть активно разворачивает Amazon, которая рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию уже в этом году.

Несмотря на проблемы в потребительском сегменте, Hughes рассчитывает развивать корпоративное направление. Компания сообщила о портфеле контрактов примерно на $1,5 млрд, включая соглашения с коммерческими авиакомпаниями и оборонными ведомствами США. Hughes также продолжает инвестировать в инфраструктуру для низкоорбитальных спутниковых систем, включая наземные станции и плоские спутниковые антенны. Однако к 3 августа компания не смогла погасить около $1,5 млрд задолженности, что и привело к началу процедуры банкротства.