8500 мАч, 66 Вт, фирменная камера Red Maple, очень яркий экран и спутниковая связь. Представлен Huawei nova 16 SE за 370 долларов

На платформе Kirin 8020 и под управлением HarmonyOS 6.1

Huawei представила смартфон nova 16 SE. В отличие от топовых моделей в данном случае аппаратная платформа не скрывается — новинка базируется на SoC Kirin 8020. Устройство работает под управлением HarmonyOS 6.1. Huawei утверждает, что общая производительность смартфона выросла на 52% по сравнению с предыдущим поколением.

Изображение: Huawei

Смартфон оснащен экраном OLED c диагональю 6,84 дюйма и пиковой яркостью 8000 нит. Одной из главных особенностей стала батарея емкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Изображение: Huawei

Основная камера получила 50-мегапиксельный RYYB-сенсор и дополнительный модуль Red Maple для более точной цветопередачи. По словам Huawei, система автоматически корректирует цветовые искажения при контровом свете и сложных условиях освещения. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная.

Кроме того, nova 16 SE поддерживает двусторонний обмен сообщениями через спутниковую систему Beidou. При отсутствии покрытия сотовой сети пользователи смогут отправлять через спутник не только текстовые сообщения, но и изображения с информацией о местоположении.

Цены выглядят так: 128 ГБ — 2499 юаней ($370), 256 ГБ — 2699 юаней ($400), 512 ГБ — 3199 юаней ($475). Huawei nova 16 SE поступит в продажу 12 августа.