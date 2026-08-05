Аппаратная ИИ-кнопка, 120 Гц и 6000 мАч, недорого: в России стартовали продажи смартфона Infinix Hot 70

Компания Infinix вывела на российский рынок смартфон Hot 70, главной особенностью которого стала отдельная кнопка для быстрого доступа к возможностям искусственного интеллекта. Одним нажатием можно сохранить важную информацию с экрана, автоматически добавить данные о рейсе в календарь, создать контакт по визитной карточке или вызвать ассистента Folax для работы с различными ИИ-моделями.

Изображение: Infinix

Новинка получила аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и технологией обходной зарядки, снижающей нагрев устройства во время использования. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 700 нит, а за производительность отвечает SoC MediaTek Helio G100 Ultimate.

Для камеры (50 Мп) доступны инструменты на базе ИИ, включая удаление лишних объектов, расширение фона снимков и автоматический выбор наиболее удачного кадра. Корпус защищен от влаги и пыли (IP65) и рассчитан на падения с высоты до 1,5 метра. Также предусмотрены шумоподавление при звонках, очистка динамиков от влаги и пыли и режим связи UltraLink, позволяющий совершать Bluetooth-вызовы на расстоянии до 1,5 км без сотовой сети.

В России смартфон поступит в продажу в версиях с накопителем 128 и 256 ГБ по цене от 13,5 тыс. рублей.