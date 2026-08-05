Аппаратная ИИ-кнопка, 120 Гц и 6000 мАч, недорого: в России стартовали продажи смартфона Infinix Hot 70
Позже появится модель Hot 70 Pro
Компания Infinix вывела на российский рынок смартфон Hot 70, главной особенностью которого стала отдельная кнопка для быстрого доступа к возможностям искусственного интеллекта. Одним нажатием можно сохранить важную информацию с экрана, автоматически добавить данные о рейсе в календарь, создать контакт по визитной карточке или вызвать ассистента Folax для работы с различными ИИ-моделями.
Новинка получила аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и технологией обходной зарядки, снижающей нагрев устройства во время использования. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 700 нит, а за производительность отвечает SoC MediaTek Helio G100 Ultimate.
Для камеры (50 Мп) доступны инструменты на базе ИИ, включая удаление лишних объектов, расширение фона снимков и автоматический выбор наиболее удачного кадра. Корпус защищен от влаги и пыли (IP65) и рассчитан на падения с высоты до 1,5 метра. Также предусмотрены шумоподавление при звонках, очистка динамиков от влаги и пыли и режим связи UltraLink, позволяющий совершать Bluetooth-вызовы на расстоянии до 1,5 км без сотовой сети.
В России смартфон поступит в продажу в версиях с накопителем 128 и 256 ГБ по цене от 13,5 тыс. рублей.
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