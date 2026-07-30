Li Auto пора закрываться? Представлены большие гибриды Xiaomi Sky Nomad N70 Max и N90 Max: 421 л.с., полный привод и почти люксовое оснащение — 300 тыс. юаней (3,5 млн рублей)

Xiaomi представила новые гибридные внедорожники Sky Nomad N70 Max и N90 Max, а также совершенно новую автомобильную платформу Kunlun. Предварительные заказы на новинки уже открыты в Китае, официальный старт продаж намечен на сентябрь текущего года. Xiaomi сделала очень сильное ценовое предложение в сегменте: машины получились мощными, очень хорошо оснащенными и недорогими. За Sky Nomad N70 Max просят 260 тыс. юаней (примерно 3 млн рублей), а флагманский семиместный Sky Nomad N90 Max оценен в 300 тыс. юаней (3,5 млн рублей). Для оформления предзаказа достаточно внести депозит в размере 1000 юаней (1150 рублей).

Sky Nomad N90 Max. Фото: Autohome

Габариты машин выглядят так:

Sky Nomad N70 Max: 4960 х 1998 х 1785 мм, колесная база — 2950 мм;

Sky Nomad N90 Max: 5285 х 1998 х 1825 мм, колесная база — 3080 мм.

Sky Nomad N90 Max. Фото: Autohome

Xiaomi Auto характеризует новинки как «умные SUV с трансформируемым пространством». Оба кроссовера получили полностью новый дизайн с фирменной светодиодной оптикой, скрытыми дверными ручками. Покупателям предложат несколько вариантов окраски кузова, для Sky Nomad N90 доступна специальная заводская версия с палаткой на крыше — для любителей путешествий.

Sky Nomad N90 Max. Фото: Autohome

Посадочная формула Sky Nomad N90 Max — 2+2+3. Автомобиль получил полностью ровный пол, передние кресла с возможностью поворота на 180 градусов, четыре сиденья — особо комфортные («с нулевой гравитацией»): с массажем, вентиляцией и подогревом. Также предусмотрена передвижная центральная консоль со встроенным холодильником объемом 9 литров.

Sky Nomad N90 Max. Фото: Autohome

Sky Nomad N90 Max. Фото: Autohome

Sky Nomad N90 Max. Фото: Autohome

Перед водителем — 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 20-дюймовый проекционный дисплей. Медиасистема — с экраном 16,1 дюйма, HyperOS и SoC Qualcomm Snapdragon 8650. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельный сенсорный экран управления различными функциями и потолочный дисплей диагональю 21,45 дюйма для развлечений.

Sky Nomad N70 Max. Фото: Autohome

Оснащение также включает аудиосистему Xiaomi Star String с 25 динамиками, 16 портов USB Type-C, бытовую розетку 220 В в багажнике и широкие возможности трансформации салона. Есть и беспроводная 50-ваттная зарядка для смартфона, и 256-цветная атмосферная подсветка.

Sky Nomad N70 Max. Фото: Autohome

За функции помощи водителю отвечает комплекс из двух лидаров (спереди и сзади), 4D-радара, 11 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Все вычисления выполняет процессор NVIDIA Thor производительностью 700 TOPS. Автомобили могут сами передвигаться в режиме автопилота на трассе и в городе, а также могут сами автоматически парковаться.

Флагманский Sky Nomad N90 Max оснащен гибридной силовой установкой, в которой 1,5-литровый турбомотор работает исключительно как генератор, а колеса приводятся двумя электродвигателями общей мощностью 421 л.с. Тяговая батарея емкостью 76 кВт·ч обеспечивает запас хода до 464 км хода на чистом электричестве (по циклу CLTC), а общий запас хода достигает 1705 км (CLTC). За 15 минут быстрой зарядки можно восполнить запас энергии примерно на 285 км.

Sky Nomad N70 будет доступен в одно- и двухмоторных версиях с тяговыми батареями емкостью 52 или 76 кВт·ч. Максимальный запас хода на чистом электричестве — 505 км по циклу CLTC, расход топлива при работе бензинового генератора заявлен на уровне 5,7 л на 100 км (по циклу WLTC).

Одновременно Xiaomi представила новую архитектуру Kunlun, которая объединяет платформу автомобиля, ДВС и комплекс решений по безопасности. Именно она станет основой для всех будущих моделей новой линейки Sky Nomad.