В космосе впервые получили полноценные рентгеновские снимки человека

Эксперимент NASA и SpaceX показал, что компактный рентгеновский аппарат работает на орбите не хуже, чем на Земле, открывая путь к медицинской диагностике во время полётов к Марсу

Учёные впервые получили диагностические рентгеновские снимки в космосе и подтвердили, что их качество не уступает снимкам, сделанным на Земле. Эксперимент провела международная группа под руководством Шейны Гиффорд из клиники Майо при поддержке NASA и SpaceX.

Испытания прошли во время пилотируемой миссии Fram2 компании SpaceX. Экипаж использовал компактную портативную рентгеновскую систему, предназначенную для работы в отдалённых районах Земли и на спортивных мероприятиях.

Астронавты сделали снимки руки, грудной клетки, брюшной полости и нескольких предметов, включая смарт-часы, до полёта и на орбите. Независимые рентгенологи не обнаружили различий в качестве, контрастности и разрешении между изображениями, полученными в космосе и на Земле.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

До сих пор единственным методом медицинской визуализации на борту космических кораблей и орбитальных станций оставалось ультразвуковое исследование, которое требует подготовленного оператора. Портативные рентгеновские аппараты значительно проще в использовании и позволяют быстро диагностировать переломы, заболевания лёгких и другие состояния. Кроме того, они могут применяться для проверки оборудования без его разборки, выявляя внутренние повреждения и неисправности.

Работа имеет особое значение для будущих экспедиций к Марсу, где экипаж не сможет быстро вернуться на Землю в случае серьёзной травмы или заболевания. Авторы исследования отмечают, что по мере увеличения продолжительности пилотируемых миссий возможность самостоятельно проводить медицинскую диагностику становится необходимым элементом обеспечения безопасности экипажа. Полученные результаты показывают, что компактные рентгеновские системы могут стать частью стандартного оснащения дальних космических экспедиций.