Роскосмос показал новый «космический зонт»

Скоро на российских спутниках

Наука и космос

Инженеры компании «Решетнёв», входящей в Роскосмос, разработали новый крупногабаритный раскладной антенный рефлектор зонтичного типа диаметром 12 метров. Конструкция предназначена для использования на перспективных российских спутниках.

Изображение: Роскосмос/Решетнёв

Главной особенностью разработки стала новая схема укладки отражающей сетки. Благодаря ей рефлектор можно компактно сложить перед запуском, что упрощает его размещение под головным обтекателем ракеты-носителя.

Изображение: Роскосмос/Решетнёв

Еще одним преимуществом стала упрощенная система раскрытия. После выхода на орбиту конструкция приводится в рабочее положение всего одним приводом, что повышает надежность механизма и снижает его сложность.

Изображение: Роскосмос/Решетнёв

Разработчики также смогли уменьшить массу рефлектора примерно на 5%, что особенно важно для космической техники, где каждый килограмм полезной нагрузки имеет значение.

Опытный образец уже разработан, изготовлен и успешно прошел испытания. Следующим этапом станет внедрение новой конструкции в перспективные российские космические аппараты.

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