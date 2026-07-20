Роскосмос показал новый «космический зонт»

Инженеры компании «Решетнёв», входящей в Роскосмос, разработали новый крупногабаритный раскладной антенный рефлектор зонтичного типа диаметром 12 метров. Конструкция предназначена для использования на перспективных российских спутниках.

Главной особенностью разработки стала новая схема укладки отражающей сетки. Благодаря ей рефлектор можно компактно сложить перед запуском, что упрощает его размещение под головным обтекателем ракеты-носителя.

Изображение: Роскосмос/Решетнёв

Еще одним преимуществом стала упрощенная система раскрытия. После выхода на орбиту конструкция приводится в рабочее положение всего одним приводом, что повышает надежность механизма и снижает его сложность.

Разработчики также смогли уменьшить массу рефлектора примерно на 5%, что особенно важно для космической техники, где каждый килограмм полезной нагрузки имеет значение.