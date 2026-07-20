Огромный 8-литровый бак для воды, самоочистка и высокая производительность: у Xiaomi появился мощный очиститель воздуха с увлажнителем

Xiaomi представила на своей платформе Youpin новый очиститель-увлажнитель воздуха Mijia Purifying Humidifier 3 Pro. Новинка получила большой резервуар для воды, систему самоочистки и поддержку управления через экосистему Mi Home. Краудфандинговая кампания стартует 22 июля, стоимость устройства на этапе сбора средств составляет 1700 юаней (250 долларов).

Изображение: Xiaomi

Одной из главных особенностей модели стала высокая производительность увлажнения — до 2000 мл воды в час. При этом в ночном режиме уровень шума составляет всего 28,1 дБA.

За очистку воздуха отвечает высокопроизводительная фильтрационная система. По данным Xiaomi, показатель CADR (показатель подачи чистого воздуха, он показывает, сколько очищенного воздуха прибор производит за заданное время) достигает 422 м3/ч — для твердых частиц и 247 м3/ч — для формальдегида.

Изображение: Xiaomi

Компания также переработала систему подачи воды. В Mijia Purifying Humidifier 3 Pro используется односторонняя циркуляция, при которой уже использованная вода не возвращается обратно в резервуар. По словам производителя, это помогает поддерживать воду более чистой и предотвращает пожелтение внутреннего бака со временем.

На верхней панели расположен дисплей, отображающий пять ключевых параметров работы устройства. Встроенный резервуар объемом 8 литров обеспечивает до 16 часов непрерывного увлажнения без необходимости долива воды.

Помимо совмещенного режима, новинка поддерживает и отдельную очистку воздуха без увлажнения. Также предусмотрены функция самоочистки, голосовое управление через помощника XiaoAI и интеграция с приложением Mi Home, где можно удаленно контролировать работу устройства и просматривать статистику уровня влажности.