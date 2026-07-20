Представлен дверной замок Huawei за 2200 долларов: 2K-камера, экран, распознавание вен ладони и отделка с 24-каратным золотом

Huawei начала продажи нового варианта флагманского умного дверного замка Smart Door Lock X1 в цвете Zhuoya Rock Gray. Это самый дорогой замок в линейке компании — в Китае его оценили в 2200 долларов.

Дизайн устройства вдохновлен традиционной китайской архитектурой: корпус выполнен с керамической текстурой, а в нижней части размещена декоративная табличка с покрытием из 24-каратного золота. Владельцы также могут заказать индивидуальную гравировку с пожеланием или своей фамилией.

Замок поддерживает множество способов разблокировки, включая распознавание лица, вен ладони и отпечатков пальцев, ввод пароля, гостевой пароль, физический ключ и удаленное открытие через приложение.

Фото Huawei/mydrivers

За безопасность отвечают цилиндровый замок класса C, защищенный микрочип HarmonyOS, отдельный чип безопасности и механизм безопасной загрузки. Также предусмотрены функции обнаружения подозрительной активности у двери, автоматической постановки на охрану после ухода владельца и защиты от вскрытия с помощью так называемого «черного ящика».

С внутренней стороны установлен 3,97-дюймовый экран, позволяющий просматривать происходящее перед дверью, а снаружи расположен интеллектуальный глазок с углом обзора 161° и камерой 2K.