Необычный кулер с экраном 3,95 дюйма, на который можно выводить видео и анимацию. Представлен Thermalright Royal Pretor 130

Thermalright представила двухбашенный процессорный кулер Royal Pretor 130, главной особенностью которого стал встроенный в верхнюю крышку 3,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 480 х 480 пикселей. Новинка поступила в продажу в Китае по цене от 50 долларов.

Экран работает с фирменным программным обеспечением TRCC и поддерживает отображение пользовательских изображений, анимации и видеороликов. Контент можно загружать самостоятельно, а защитная панель выполнена на магнитном креплении для быстрой замены или обслуживания.

Изображение Thermalright/mydrivers

Royal Pretor 130 оснащен шестью 6-миллиметровыми тепловыми трубками AGHP 5.0 с защитой от потери эффективности при любом положении корпуса, массивным алюминиевым радиатором и никелированным медным основанием. Заявленная теплопроизводительность достигает 280 Вт.

В комплект входят два вентилятора разного размера — 120 и 130 мм — с гидродинамическими подшипниками S-FDB V2, ШИМ-регулировкой скорости и пониженным уровнем шума. Максимальная скорость вращения достигает 2400 и 1750 об/мин соответственно.