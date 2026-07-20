После взрыва ракеты New Glenn восстановление стартового комплекса идёт ускоренными темпами

Компания готовит ракету к возвращению в полеты до конца 2026 года и модернизирует инфраструктуру стартовой площадки

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп рассказал о ходе восстановления инфраструктуры сверхтяжелой ракеты New Glenn после аварии во время огневых испытаний в мае 2026 года.

Одним из ключевых этапов стала транспортировка огромного стартового стола массой около 910 тонн в монтажный комплекс для проверки и доработки процедур эксплуатации.

Работы на стартовом комплексе LC-36 идут ускоренными темпами после инцидента 28 мая, когда во время огневых испытаний были повреждены транспортно-установочная система и ряд элементов стартовой площадки.

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В рамках модернизации Blue Origin устанавливает новые коммуникации для первой ступени, а также систему подачи воды под сопла двигателей. Эти изменения должны повысить надежность гибридной схемы подготовки ракеты, сочетающей горизонтальные и вертикальные операции.

Компания рассчитывает завершить восстановление комплекса и вернуть New Glenn к летным испытаниям до конца 2026 года.

Ранее генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп опубликовал видео, на котором показана установка гигантского крана высотой более 600 футов (около 180+ м) на стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал.