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    27 января 2005

    Texas Instruments — чипы для 1080p RPTV:

    22:58

    Голографические носители информации: начата разработка стандарта:

    15:37

    Matrox Parhelia DL256 PCI – монитор Apple Cinema для пользователей Windows:

    14:37

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.03.4:

    14:35

    Диагностика: TaskInfo v.6.0.1.134:

    14:10

    Чистильщики: System Cleaner v.4.97 Build 208:

    13:45

    Утилиты: ManageDesk v.2.30.18:

    13:20

    Настройщики: Safe XP v.1.5.1.25:

    12:55

    Cray получил заказ на систему XT3:

    12:37

    Графические редакторы: GIMP v.2.2.3:

    12:30

    dr5: компактная и недорогая 5-мегапиксельная камера Rollei:

    12:10

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.4.3:

    12:05

    Чистильщики: Driver Cleaner Professional Edition v.1.0:

    11:40

    Компания Intel зарегистрировала новую торговую марку:

    11:37

    Тестовые приложения: PCMark 2004 Build 130:

    11:15

    Super X USB OTG: автономный портативный накопитель Cardmedia:

    11:09

    Тестовые приложения: 3DMark03 Patch — Build 360:

    10:50

    Тестовые приложения: новый патч для 3DMark05 (v.1.2.0):

    10:25

    Satera LBP3000, LBP3210 и LBP5200: три новых лазерных принтера Canon:

    10:08

    Panda Software: если от компьютера слышны оскорбления, он заражен новым червем Cisum.A:

    10:05

    Acronis Disk Director Suite 9.0 — профессиональный инструмент для работы с жесткими дисками:

    09:45

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2005 v.1.10.50:

    09:30

    Утилиты: MagicTwin v.1.68:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 января):

    09:00

    I-O Data HDZ-UE1.0TS: еще один терабайтный накопитель:

    07:04

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