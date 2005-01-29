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    29 января 2005

    Мультимедиа: AnyDVD v.4.5.6.2:

    20:00

    Мультимедиа: SubEdit Player Build 4040:

    19:35

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.41:

    19:10

    Albatron: выпуск карты AGP6200:

    19:00

    Скоро — видеокарты производства ASRock:

    18:52

    Мультимедиа: MP3tag v.2.27g Beta:

    18:45

    Интернет и сети: ProxyInspector for ISA Server v.2.6b:

    18:20

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.39:

    17:55

    Архиваторы: 7-Zip v.4.15 Beta:

    17:30

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.15.2567 Beta 6:

    17:05

    Утилиты: Advanced Font Viewer v.2.4:

    16:40

    Утилиты: txt2pdf v.8.0:

    16:15

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.4.1.505:

    15:50

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.5.4.3:

    15:25

    Интернет и сети: ProxyInspector for WinGate v.2.7 (Updated):

    15:00

    Текстовые редакторы: EditPad Pro v.5.4.3:

    14:35

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.6.5.4:

    14:10

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.9.0.19:

    13:45

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.40:

    13:20

    Файловые обменники: BearShare v.4.7.0 Beta 60:

    12:55

    Утилиты: WinGuard Pro 2005 v.5.8.11:

    12:30

    Мультимедиа: BlazeMedia Pro v.5.18:

    12:05

    Общение в сети: IM2 v.1.5.0.59:

    11:40

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.1 Build 243:

    11:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.71d Beta:

    10:50

    Утилиты: VMware v.5.0 Build 12206 RC1:

    10:25

    Мультимедиа: WinAmp v.5.08d:

    10:05

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    09:45

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.1.500:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC и Pioneer:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 января):

    09:00

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