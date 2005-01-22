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    22 января 2005

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    17:55

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.1.50:

    17:30

    Мультимедиа: DVDFab v.2.65:

    17:05

    Кодеки: ffdshow Build 17-01-2005 Alpha:

    16:40

    Кодеки: X Codec Pack v.1.8.0.142:

    16:15

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.1.0 Beta1:

    15:50

    AS820: новый MP3-проигрыватель Apacer:

    15:31

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9.17:

    15:25

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.2.2.72:

    15:00

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    14:35

    iBall: портативный мультимедиа проигрыватель GeIL:

    14:29

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    14:10

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.1:

    13:45

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    13:20

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA, Intel и SiS:

    12:55

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    12:30

    Новая версия драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    12:05

    Новые драйверы для игровых контроллеров Saitek:

    11:40

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    11:15

    Диагностика: EasyTune5 v.B05.011901:

    10:50

    Новые версии BIOS для видеокарт Gigabyte и Leadtek:

    10:25

    Утилиты: Intel Application Accelerator RAID Edition v.4.7.0.6815:

    10:05

    Официальные драйверы для звука от C-Media:

    09:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.71.50 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS, BTC, LG и Plextor:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 января):

    09:00

    Intel Pentium 4 64-бит: продажи в Японии начались:

    07:53

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