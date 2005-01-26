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    26 января 2005

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.01:

    18:45

    Настройщики: Registry Defragmentation v.6.5a:

    18:20

    Антивирусы: Symantec W32.Gaobot Removal Tool v.1.2.6:

    17:55

    Первый чипсет с интегрированным видео для Athlon от ATI: массовые поставки:

    17:37

    Настройщики: WindowsBlinds v.4.5:

    17:30

    Антивирусы: Ad-Aware SE Personal Build v.1.05:

    17:05

    Безопасность: SpyRemover v.2.26:

    16:40

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.10:

    16:15

    Базы данных: MySQL 4.1.9:

    15:50

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.2.0 Beta 1:

    15:25

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.1 Build 814:

    15:00

    Системы распределённых вычислений Globus Toolkit: накануне прорыва?:

    14:37

    Запись: CloneCD v.5.1.0.0:

    14:35

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.1.2:

    14:10

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.0.9:

    13:45

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.50 Final:

    13:20

    Настройщики: StyleXP v.3.0:

    12:55

    Шотландские учёные разработали способ доставки генов в клетку при помощи лазера:

    12:37

    Интернет и сети: DU Meter v.3.07 Build 196:

    12:30

    Sematech обеспечит трехмерное соединение внутри микросхем:

    12:18

    Диагностика: SpeedFan v.4.20:

    12:05

    Мультимедиа: DVDFab v.2.66:

    11:40

    Настройщики: NVTweak (Coolbits 3D) v.1.7.1:

    11:15

    Общение в сети: ICQ Lite v.5.01 Build 2295:

    10:50

    ОС: Mandrake Linux v.10.2 Beta 1:

    10:25

    Фото дня: платы K8 Ultra-U Pro и PX925XE Pro-R в нашей лаборатории:

    10:23

    Samsung представила 5-дюймовый ЖК-дисплей на гибкой подложке:

    10:16

    Microsoft: обновление для операционных систем Windows:

    10:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:45

    Обновление прошивки для приводов Samsung:

    09:30

    Новый BIOS для видеокарт Gigabyte:

    09:15

    Intel и AMD: кто кого в технологической гонке?:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 января):

    09:00

    Macrovision — новая защита и борьба с пиратством в P2P сетях:

    08:54

    Samsung — 256 Мбит модули XDR Rambus:

    08:43

    VIA — покорение рубежа в 2 ГГц:

    07:29

    Доля продаж 19-дюймовых ЖК-дисплеев выросла в январе до 40%:

    07:13

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