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    14 января 2005

    SA6600G — AGP карта Chaintech на GeForce 6600GT:

    17:54

    Многообещающие ТВ-тюнеры на базе ATI THEATER 550 PRO уже в продаже:

    16:34

    Японские новинки HP: hx2750 и hx2410:

    15:44

    Утилиты: VMware v.5.0 Build 11888 Final?:

    15:00

    Sharp готовит фабрику для выпуска ЖК-панелей 8 поколения:

    14:45

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.2:

    14:35

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.8 Alpha 6:

    14:10

    Hynix и ProMOS — новый альянс на рынке DRAM:

    14:09

    Nanya хочет независимости и может построить свою 12-дюймовую фабрику:

    13:47

    Запись: CloneDVD 2 v.2.6.1.3:

    13:45

    Мультимедиа: WinAmp v.5.08c:

    13:20

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ Microsoft Windows (KB890830):

    12:55

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.14:

    12:30

    Утилиты: DVDIdle v.5.62:

    12:05

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.62:

    11:40

    Диагностика: OPN64 v.0.3.0:

    11:15

    Мировой рынок памяти: массовых закупок перед азиатскими праздниками не зафиксировано:

    11:01

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.4.0.67:

    10:50

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.93:

    10:25

    Sharp Mebius PC-CS50H и PC-CS30H: с Office и без:

    10:22

    Microsoft: обновление для Windows XP (KB890831):

    10:05

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows (январь 2005 года):

    09:45

    Утилиты: AsusUpdate v.6.03.01:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ, BTC, Nec и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 января):

    09:00

    Google mini — новый мини поисковик от известного бренда:

    08:18

    Google mini — новый мини поисковик от известного бренда:

    08:18

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