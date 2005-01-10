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    10 января 2005

    Настройщики: PowerStrip v.3.57:

    17:55

    Обмен файлами: KaZaA Lite Resurrection v.0.0.7.6 F:

    17:30

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.19a:

    17:05

    LaCie на Macworld Conference & Expo: DV-MPEG кодер, внешний НЖМД для телевизора и Biggest F800 RAID:

    16:46

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.2.3:

    16:40

    Настройщики: nLite v.0.99.6 Beta:

    16:15

    CES 2005: первые оценки специалистов:

    16:15

    AMD: новые механизмы защиты от подделок коробочных Athlon 64 FX, Athlon 64, Sempron и Opteron:

    15:51

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.5.2.0:

    15:50

    Диагностика: CPUCooL v.7.3.5:

    15:25

    Samsung демонстрирует 8-слойную MCP-микросхему:

    15:23

    Мультимедиа: DVDFab v.2.61:

    15:00

    Утилиты: DVD Identifier v.3.6:

    14:35

    Мультимедиа: iuVCR v.4.9.2.354:

    14:10

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.3.1:

    13:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    13:20

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты NVIDIA):

    12:55

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    12:30

    Утилиты: MagicTwin v.1.65:

    12:05

    Creative: обновление драйверов для звуковых карт Sound Blaster Audigy 2/4:

    11:40

    Неофициальные бета-драйверы для чипсетов nForce 4 (Windows XP 64-bits):

    11:15

    Диагностика: EasyTune5 v.B05.010501:

    10:50

    Настройщики: Gainward Expert Tools v.3.29:

    10:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS, BTC, Plextor и Samsung:

    10:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.67.22 и v.67.65 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:45

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    09:30

    Новые версии драйверов для видеокарт Leadtek серии Winfast:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 января):

    09:00

    Google — еще неожиданности, доступ к web-cams для всех!:

    03:33

    Samsung представляет MP3-проигрыватель в платиновом корпусе с бриллиантами:

    01:01

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