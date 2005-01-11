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    11 января 2005

    EN6600GT Dual: видеокарта с парой графических процессоров NVIDIA на борту — на этот раз сюрпризы преподносит ASUS:

    18:48

    Анонс Sonoma на следующей неделе, а Toshiba уже предлагает готовые системы:

    17:45

    AENEON — новый бренд Infineon, распространение по всему миру:

    17:25

    Lite-On: пишущий DVD-привод SOHW-1673S c максимальной скоростью перезаписи:

    17:04

    Фото дня: ТВ-тюнер Pinnacle PCTV USB2 в нашей лаборатории:

    14:41

    Micron начинает поставки DDR2-667 FB-DIMM:

    13:58

    Samsung увеличит поставки NAND-флэш на 140% в терминах общей плотности:

    13:04

    Семинар в салоне Остров Фото, Photoshop — слои, каналы, выделения:

    11:51

    Samsung: 7-мегапиксельная камера Digimax V700:

    11:25

    TDK: улучшение технологии Blu-ray дисков:

    11:18

    ARCDrive: карманный накопитель на 4 Гб:

    10:52

    ISS: пора привести разные прогнозы к единому знаменателю:

    09:50

    Новые подробности Turion 64: главное – тепловыделение:

    06:48

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