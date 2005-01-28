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    28 января 2005

    Интернет и сети: JurikSoft Remote Control Tools v.0.9.0:

    15:50

    Neterion выпустила 10 Гбит сетевой адаптер для шины PCI-X 2.0:

    15:37

    Почтовые клиенты и фильтры: Potolook Outlook Plugin v.2.6:

    15:25

    Panda Software: недельный отчет о вирусах:

    15:00

    i.Tech представила виртуальную Bluetooth клавиатуру:

    14:37

    Веб-браузеры: Toolbar Designer v.2.0:

    14:35

    Microsoft продолжает борьбу с пиратством: обновления только для легальных пользователей Windows:

    14:10

    Интернет и сети: LanWhoIs v.1.0:

    13:45

    Антивирусы: W32.Mydoom@mm Removal Tool v.1.4.1:

    13:20

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.4.0.0 Build 0127 R2:

    12:55

    Антивирусы: Qwik-Fix Pro v.1.4:

    12:30

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.3.8.2:

    12:05

    Cyber-shot DSC-W5: 5,1-мегапиксельная камера Sony за 350 долларов:

    11:42

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.4.8.2:

    11:40

    Настройщики: Super Utilities v.4.8:

    11:15

    Настройщики: Fresh UI v.7.27:

    10:50

    Mio 268 и 269: два новых КПК Mio с встроенными GPS-приемниками:

    10:39

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.22:

    10:25

    Запись: CloneDVD 2 v.2.7.1.1:

    10:05

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce 1/2/3/4:

    09:45

    Cube-SB86i: Pico BTX SFF-система компании MCJ:

    09:36

    MAC mini — цены на upgrade снижены:

    09:34

    Утилиты: NVFlash v.5.13:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 января):

    09:00

    Sony PSP vs. Nintendo DS:

    08:01

    DK8ES: серверная плата IWILL на nForce Pro 2200:

    07:34

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