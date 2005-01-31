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    31 января 2005

    Ritek удешевляет производство:

    23:48

    Сканер для документов Fujitsu fi-60F:

    17:37

    Intel планирует поддержать клоновый рынок ноутбуков:

    17:37

    Мультимедиа: MagicScore Maestro v.4.0 Beta:

    15:50

    Больница будущего: цифровые коммуникации – всё для комфорта:

    15:37

    Panda Software: недельный отчет о вирусах:

    15:25

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.15.2574 RC1:

    15:00

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 561 RC6:

    14:35

    Мультимедиа: MP3tag v.2.28:

    14:10

    Настройщики: PC Accelerator 2005 v.1.3:

    13:45

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.3.102:

    13:20

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.8.2 (6.4.8.2 Rus):

    12:55

    Мультимедиа: SimpleDivX v.1.40 Preview 4:

    12:30

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.1.10 Build 1067 Beta:

    12:05

    Мультимедиа: DVDFab v.2.68:

    11:40

    Настройщики: nVidia nTune 2005 v.2.0.23:

    11:15

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.4.5:

    10:50

    Biodisk USB 2.0 и Card Disk USB Pen: инновационные накопители Cardmedia:

    10:46

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.91:

    10:25

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.15:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 января):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 24 по 30 января 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 января 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 января 2005 года):

    09:00

    R1000: первый КПК Olympus:

    08:45

    Cypress выпускает свои первые 256-Кбит MRAM чипы:

    00:41

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