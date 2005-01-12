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    12 января 2005

    iPod shuffle: аудиоплеер Apple на флэш-памяти:

    18:29

    Запись: DropToCD (DataCD) v.3.02 Beta:

    16:40

    WLAN 6100EB — миниатюрный WLAN-модуль SyChip:

    16:40

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.3.8:

    16:15

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.4:

    15:50

    Прогнозы развития рынка DRAM в 2005 году: первый взгляд iSuppli:

    15:36

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.1.120:

    15:25

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.65:

    15:00

    Архиваторы: PowerArchiver 2004 v.9.11.01:

    14:35

    Мировой рынок памяти: цены падают. И не только на слухах:

    14:24

    Запись: Nero InCD v.4.3.1.11:

    14:10

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.27:

    13:45

    Logitech занялась ПДУ: тут и беспроводный контроллер для презентаций, и универсальный пульт:

    13:35

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.27:

    13:20

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.62.02:

    12:55

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.5:

    12:30

    Запись: Alcohol 120% Device Support Patch v.2.3.8.1231:

    12:05

    Новые бета-драйверы Reactor для графики XGI:

    11:40

    Intel сообщает о рекордно высоком уровне продаж, увеличивает объем капзатрат:

    11:29

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    11:15

    Официальные интегрированные драйверы для чипсетов ALI:

    10:50

    Тестовые приложения: Battery Eater Pro v.2.50:

    10:25

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.3:

    10:05

    Настройщики: ATITool v.0.0.23:

    09:45

    iМАС всего за 500 долларов:

    09:30

    Мультимедиа: DVD Audio Extractor v.3.0.1:

    09:30

    Обновление драйверов и ПО для IDE RAID-контроллеров ITE:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 января):

    09:00

    LaCie и LightScribe — метка диска и картинка, рисованная лазером на компакт диске — без проблем!:

    07:58

    Фото дня — Gigabyte 3D1 (2xGeForce 6600GT) + K8NXP-SLI в нашей лаборатории!:

    03:10

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