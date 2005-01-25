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    25 января 2005

    Очередной семинар "Калибровка цифровой камеры в RAW Photoshop" в салоне Остров Фото:

    15:59

    Ждём новых видеокарт ATI для шины AGP?:

    15:37

    Серверные системные платы Tyan на новом чипсете NVIDIA:

    13:37

    IBM представляет младшую модель серверов на Power5 под Linux:

    12:37

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.6:

    11:40

    Z-RAM: новая технология встраиваемой памяти:

    11:28

    NVIDIA представляет чипсет для серверов и рабочих станций:

    11:23

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.4.2:

    11:15

    Настройщики: RadLinker v.2.028:

    10:50

    DC E53: компактная 5-мегапиксельная камера BenQ:

    10:27

    Утилиты: DVDIdle v.5.65:

    10:25

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.65:

    10:05

    Тестовые приложения: MemTest v.3.1:

    09:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.71.25 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:30

    Обновление прошивки для приводов Samsung:

    09:15

    M¼-Card: еще один стандарт флэш-памяти:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 января):

    09:00

    GO-W1616A: новый DVD+/-RW привод GIGABYTE:

    07:23

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