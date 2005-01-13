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    13 января 2005

    HIS представила X850XT Platinum Edition DUAL DVI-I, VIVO Editon и X850XT DUAL DVI-I, VIVO Editon:

    18:39

    60-70% ноутбуков к лету будут иметь графику с поддержкой PCI Express:

    18:13

    Matsushita и Olympus: партнеры в сфере SLR-камер:

    15:51

    Elpida демонстрирует микросхемы DRAM с уменьшенным током саморегенерации:

    15:49

    ZUIKO DIGITAL ED7-14mm (14-28mm) F4.0 Olympus E-System: официальные характеристики:

    15:48

    CES 2005: MP3-проигрыватель в очках Aigo:

    12:12

    Microsoft — новый участник рынка полупроводниковой промышленности:

    10:30

    SONY выпускает BW-U101 — «Professional Disc for Data Unit»:

    10:11

    Мировой рынок памяти: Китай начинает снижать цены:

    09:05

    I-O Data ToteBag: новые USB-накопители емкостью до 2 Гб:

    07:10

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