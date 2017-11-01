Видео дня: смартфоны HTC U11 Plus и U11 Life

Уже завтра компания HTC должна анонсировать смартфоны U11 Plus и U11 Life. Мы не раз о них писали и даже делились изображениями, но теперь в Сеть попало видео с данными аппаратами.

В первую очередь они интересно благодаря тому, что мы впервые можем взглянуть на старшую модель живьём.

Как можно видеть, никаких откровений не будет. U11 Plus и U11 Life сзади максимально копируют текущий флагман. Разве что у старшей модели на тыльную сторону переехал сканер отпечатков пальцев. Что же касается фронтальной стороны, тут старшая модель выполнена в модном условно безрамочном стиле, а вот у младшей, напротив, рамки ощутимо больше, чем у U11, особенно снизу.