Представлена камера Sony a7R III

Компания Sony представила камеру a7R III, которая является развитием модели Sony a7R II, выпущенной летом 2015 года.

У своей предшественницы камера унаследовала полнокадровый датчик изображения типа CMOS с обратной засветкой (BSI CMOS) разрешением 42,4 Мп без низкочастотного оптического фильтра. В то же время, добавление интерфейсной БИС, использование более производительного процессора Bionz X и улучшение алгоритмов обработки позволили повысить скорость работы камеры. В частности, скорость серийной съемки увеличена с 5 до 10 к/с. Скорость серийной съемки в режиме Live View составляет 8 к/с. Максимальная длина серии — 87 снимков в формате RAW со сжатием или 28 — без сжатия.

По словам производителя, динамический диапазон камеры достигает 15 ступеней экспозиции. Уточним, что он достигается при 14-разрядном представлении данных, которое доступно не во всех режимах. В частности, серийная съемка с максимальной скоростью выполняется с сохранением снимков в 12-разрядном формате без сжатия.

Система автоматической фокусировки включает 399 точек фазовой фокусировки, покрывающих 68% кадра, и 425 точек контрастной фокусировки.

Камера оснащена стабилизатором изображения, эффективность которого производитель оценивает в 5,5 ступени экспозиции (стабилизатор Sony a7R II позволял выиграть 4,5 ступени).

Камера поддерживает съемку видео 4K с частотой 30 к/с. При этом доступна съемка с использованием всей ширины датчика или с использованием окна размерами 5176 x 2924 пикселей (формат Super 35, по размерам кадра близкий к APS-C) с пересчетом в разрешение 3840 x 2160 пикселей.

В оснащении камеры можно выделить наличие разъема USB-С и разъема micro-USB, двух слотов SD, один из которых поддерживает UHS-I, а второй — UHS-II.

Существенно увеличена автономность — без подзарядки аккумулятора камера позволяет сделать 530 снимков с использованием электронного видоискателя или даже 650 снимков с использованием жидкокристаллического экрана, а не 290, как было в случае Sony a7R III.

При габаритах 126,9 x 95,6 x 73,7 мм камера весит 657 г. Она должна появиться в продаже в самом конце ноября по цене 3500 евро.