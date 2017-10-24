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Безрамочный смартфон Vkworld Mix 2 получил 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 5500 мА•ч

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Теги: Vkworld

Источник: Gizmochina

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Компания Vkworld представила новый смартфон Vkworld Mix 2, дисплей которого окружен очень тонкими рамками с трех сторон. Под экраном нашлось место для кнопки Home со встроенным дактилоскопическим датчиком, а также для фронтальной камеры.

В качестве однокристальной системы будет выступать Helio P25 или Helio X30, объем оперативной памяти составит 6 ГБ, емкость энергонезависимой памяти составит 128 ГБ. Это самый производительный смартфон компании Vkworld.

Безрамочный смартфон Vkworld Mix 2 получил 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 5500 мА•ч

Основная камера будет сдвоенной, ее характеристики не сообщаются. Известно, что емкость аккумулятора составит внушительные 5500 мА•ч, то есть смартфон без проблем должен работать пару дней при нормальном режиме эксплуатации.

Предположительно, Vkworld Mix 2 поступит в продажу в период рождественских праздников в этом году.

24 октября 2017 Г.

08:35

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