Представлен смартфон Nokia 7: SoC Snapdragon 630, защищенное исполнение и задняя панель под стеклом

Как и предполагалось сегодня в Китае состоялась премьера нового смартфона Nokia 7. Новинка выделяется по множеству параметров, один из которых — внешнее исполнение.

Nokia 7 стал первым смартфоном HMD Global со стеклянным оформлением задней панели: стекло Corning Gorilla Glass нанесено методом вакуумного формования. Про рамку тоже замолвлено словечко: она изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава серии 7000, а фаски прошли алмазную огранку. Тут же логично упомянуть, что корпус устройства защищен по степени IP54, то есть смартфон не боится пыли и брызг, падающих в любом направлении.

Nokia 7 построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 630, имеет 64 ГБ встроенной флэш-памяти eMMC 5.1 и 4-6 ГБ ОЗУ. Установка карточек памяти тоже поддерживается — объемом до 128 ГБ.

Надпись Zeiss в области основной камеры говорит о привлечении сотрудников Carl Zeiss. Какой именно вклад в работу камеры они внесли — вопрос. В пресс-релизе говорится только «о мощной технологии обработки изображений ZEISS».

Камера не сдвоенная — в ней используется один датчик разрешением 16 Мп с пикселями размером 1,12 нм и объектив с максимальной диафрагмой F/1,8. Во фронтальной камере применен датчик разрешением 5 Мп с пикселями размером 1,4 нм и широкоугольный объектив с углом обзора 84° и максимальной диафрагмой F/2,0.

Дисплей Nokia 7 характеризуется диагональю 5,2 дюйма и разрешением Full HD. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3.

В перечне характеристик новинки также адаптеры Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC, модем LTE, порт USB-C, дактилоскопический датчик на тыльной панели, аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА·ч и предустановленная ОС Android 7.1.1 (при том, что обновление до восьмой версии Android уже обещано).

Габариты смартфона — 141,2 x 71,45 x 7,92 мм.

Nokia 7 будет предлагаться в двух классических цветовых исполнениях: черном и белом. Стоимость версии с 4 ГБ ОЗУ равняется примерно $380, версия с 6 ГБ оперативной памяти дороже на $30. Увы, пока нет никаких данных относительного того, будет ли новинка продаваться за пределами Китая.

Источник: HMD Global