Курс Bitcoin превысил $5200

Одновременно увеличивается стоимость других криптовалют, обменные курсы которых тесно связаны с курсом Bitcoin.

Таким образом, было полностью компенсировано сентябрьское снижение курса. Напомним, в начале сентября Курс Bitcoin ненадолго превысил 5000 долларов , но к середине месяца он опустился до 2980 долларов.

Вчера за единицу самой известной криптовалюты впервые давали больше 5200 долларов. Говоря точнее, новый абсолютный рекорд курса Bitcoin составил 5226 долларов. Этот показатель соответствует росту на 23% за неделю.

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