Появились новые подробности о складном смартфоне ZTE Axon M, оснащённом двумя дисплеями

Как мы уже знаем, смартфон ZTE Axon M будет иметь складной корпус с двумя экранами. В раскрытом состоянии общая диагональ получившегося дисплея составит 6,8 дюйма.

Вчера данные об этой новинке появились в базе FCC. Зачастую это не даёт какой-либо важной информации, но в данном случае речь об очень необычном аппарате.

Как можно видеть на изображении, габариты смартфона составят 150 х 140 мм в раскрытом состоянии. В закрытом размеры равны 150 х 72 мм. При этом стоит обратить внимание на то, что одна половинка будет немного меньше другой. Вероятно это именно та часть, которая ещё и тоньше, что было видно на фотографии в прошлой новости.

Кроме того, подсказки к изображениям дают нам понять, что в закрытом состоянии снаружи окажется камера, расположенная по центру в верхней части, а это означает, что Axon M всё-таки будет закрываться дисплеями внутрь.

Также, предположительно, данный аппарат появился в базе Geekbench под названием ZTE Z999. Если это он, то мы можем отметить наличие 4 ГБ ОЗУ и некую четырёхъядерную SoC Qualcomm. Судя по слухам и производительности, это Snapdragon 820 или 821. Эти же слухи приписывают новинке аккумулятор ёмкостью 3120 мА•ч и 20-мегапиксельную камеру. В качестве ОС выступит Android 7.1.