Vkworld S8 получил аккумулятор еще большей емкости, чем ожидалось, а также приличную камеру при цене менее $200

Мы уже сообщали, что VKWorld S8 должен стать первым безрамочным смартфоном с аккумулятором емкостью 5000 мА•ч. Производитель опубликовал подробности о характеристиках устройства, отметив, что емкость аккумулятора составит 5500 мА•ч.
Эффективная площадь дисплея VKWorld S8 составит 91%, его диагональ равна 5,99 дюйма при разрешении 2160 х 1080 пикселей. Смартфон получит сдвоенную камеру, основной модуль которой будет оснащен датчиком изображения Sony IMX298. Такой же датчик установлен в различных флагманах прошлого года, включая Xiaomi Mi5, One Plus 3T и Huawei Mate 8. Второй модуль поставляется Samsung, его разрешение составляет 5 Мп. Фронтальная камера получила 13-мегапиксельный датчик Sony IMX135.
Объем оперативной и флэш-памяти составит 4 и 64 ГБ соответственно, смартфон поддерживает 24-ваттную быструю зарядку. На задней панели установлен дактилоскопический датчик, смартфон получил восьмиядерную однокристальную систему и разъем USB-C.
Цена новинки не превысит 200 долларов.